أخبار مصر | الحكومة تنفي ١٠ شائعات في ٦ أيام (انفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام السابقة على المواقع الإخبارية و التواصل الاجتماعي .

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من: (1 حتى7 فبراير 2019‏):

1.نفي المركز ما تداول حول وقف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

2. نفي ما تردد حول إعلان البنك المركزي عن توفير حملة "خليها تصدي" 12 مليار دولار لخزانة الدولة.

3.نفي ما أثير حول رفع الحكومة الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

4. نفي المركز وقف الحكومة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير.

5.نفي المركز ما تردد حول تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

6.نفي تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيداً للنفقات.

7.نفي المركز ما تردد حول إلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة.

8. نفى إلغاء مكاتب تنسيق الثانوية العامة.

9. نفي ما أثير حول هدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية.

10.نفي ما تردد حول رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه إلى 50 جنيهاً.