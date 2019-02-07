أخبار مصر | حزب مستقبل وطن يواصل فعالياته الخيرية بعدد من المحافظات

يواصل حزب مستقبل وطن تنظيم فاعليته، في إطار السياسة التى يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى وحملات تنظيف وتجميل الشوارع، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، بإقامة معرض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع ابو الفتوح عبد الله دائرة قسم عين شمس

اضطلعت أمانه الحزب بمحافظة الإسماعيلية تنظيم قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بقرية أبو بلح بمركز الإسماعيلية فضلا عن تنظيم ندوة تثقفيه بعنوان التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بمقر الحزب بمدينة الإسماعيلية.

اضطلعت أمانه الحزب بمحافظة الفيوم تنظيم حفل افتتاح بطولة الجمهورية للعبة الملاكمة باستاد الفيوم الرياضي بحضور 500 شخص وبمشاركة محافظ الفيوم ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة تم خلاله توزيع الكؤوس والجوائز المادية على الفائزين فضلا إقامة منافذ متحركة لبيع اللحوم والأسماك السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي الحواتم محافظة الفيوم.

اضطلعت أمانه الحزب بمحافظة بنى سويف تنظيم قافلة طبية تضم مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بحي الأزهري بمدينة بني سويف فضلا عن القيام بأعمال تجميل وتطوير لسور مدخل مركز الفشن بالمحافظة.