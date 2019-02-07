أخبار مصر | سيد فليفل: قمة "أفريقية – عربية" مرتقبة بالسعودية الفترة المقبلة

قال الدكتور السيد فليفل عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن هناك قمة أفريقية عربية مرتقبة سيتم عقدها في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فليفل خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء لإطلاق موسوعة التاريخ العام لأفريقيا، إن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قام علي تكاليف صدور هذه الموسوعة وقت صدورها وترجمتها إلي ١٣ لغة وقام بتوزيعها علي رؤساء الدول.

وأشار فليفل إلي أن الرؤساء السابقين لم ينقلوا هذه الموسوعة الهامة إلي شعوبهم وبالتالي فهناك جهل كبير بأهمية هذه الموسوعة في تعريف الشعب الإفريقي بالحضارة المتميزة القديمة، مشيداً بدور الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في نقل هذه الموسوعة إلى شعبه.

وأعلن فليفل عن نية الرئيس عبد الفتاح السيسي توزيع نسخة من مختصر موسوعة التاريخ العام لأفريقيا خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي بعد أيام.