مصر | ضبط عاطل انتحل صفة عضو بهيئة قضائية بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل انتحل صفة عضو بهيئة قضائية بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر، من ضبط محكوم عليه هارب لقيامه بانتحال صفة عضو بهيئة قضائية.

ونجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر في ضبط "أحمد. ج. إ"33، سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيم بمحافظة دمياط، حال قيادته السيارة رقم (341 ص م ص)، وبسؤاله عن التراخيص قدم كارنيهًا منسوب استخراجه لإحدى الجهات القضائية، يشتبه في كونه مزورًا مدونًا به اسمه، وبتفتيشه عثر بحوزته على (2 بطاقة رقم قومي، "الأولى مدون بها المهنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، والثانية مدون بها المهنة كونه عضوًا بهيئة قضائية، وكذا رخصة قيادة خاصة باسمه).

وبالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في عدد (14) قضية متنوعة، آخرها قضية "سرقة"، بالحبس لمدة سنة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لوحات معدنية تحمل شعار إحدى الجهات القضائية، وبأرقام مختلفة من الجهتين.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بقيامه بتزوير الكارنيه، وبطاقة الرقم القومي المدون بهما، كونه عضوًا بهيئة قضائية، خشية ضبطه والتنفيذ عليه في الأحكام الصادرة ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.