انت الان تتابع السيول تغلق الطرق في رأس سدر والزعفرانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أغلقت الإدارة العامة للمرور، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طريق مدينة رأس سدر حتى مدينة أبو رديس، بسبب قدوم "سيل" من المنطقة الجبلية بمدخل سرابيط بارتفاع حوالي 10 سم مصحوبا بالرمال والحصى قاطعا الطريق. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من إدارة مرور جنوب سيناء بقدوم سيل من المنطقة الجبلية بمدخل سرابيط بارتفاع حوالي 10 سم مصحوبا بالرمال والحصى قاطعا الطريق من مدينة رأس سدر حتى مدينة أبو رديس. وأمر اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، رجال المرور بالتواجد الميداني علي الطرق السريعة لغلق الطريق.
وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.فيما تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة البحر الأحمر أيضًا في قطع طريق "رأس غارب الزعفرانة" ونظرا لهطول أمطار غزيرة بمنطقة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر بصورة تعوق السير للمركبات فقد تقرر
وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
فيما تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة البحر الأحمر أيضًا في قطع طريق "رأس غارب الزعفرانة" ونظرا لهطول أمطار غزيرة بمنطقة الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر بصورة تعوق السير للمركبات فقد تقرر غلق طريق الزعفرانة - رأس غارب، وذلك لحين استقرار الطقس كإجراء احترازي لتساقط السيول شمال المحافظة.
من جانبه قال اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب: إن "السيول قادمة من اتجاهات مختلفة، مما استدعى وقف الحركة المرورية لحين تأمين الطريق للمواطنين، وخوفًا على سلامتهم وأهاب رئيس مدينة رأس غارب بتوخي الحذر".
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