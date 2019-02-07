انت الان تتابع شكرى يشارك باجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، في اجتماع الدورة العادية الـ 34 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على مستوى وزراء الخارجية يومي 7 و8 فبراير الجاري. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وستعمل مصر خلالها مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات، أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري سوف يترأس وفد مصر خلال اجتماعات اللجان الوزارية للاتحاد الإفريقي، التي ستناقش عدة تقارير يتم رفعها للمجلس التنفيذي.وأوضح أن وزير الخارجية سيترأس أيضًا وفد مصر خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد، حيث من المقرر مناقشة عدة موضوعات من أبرزها أنشطة الاتحاد الإفريقي