شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتفق مع «اللولو العالمية» على ضخ 500 مليون دولار لإقامة 4 فروع للسلسلة بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الحكومة، ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان، على اتفاقية مع سلسلة «اللولو» العالمية المتخصصة في تجارة التجزئة، بإجراء تحويل 500 مليون دولار من مقرّها في دولة الإمارات، لبدء إنشاء 4 فروع جديدة في مناطق في القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رسالة خلال التوقيع بمقر السلسلة بأبوظبى، اليوم الخميس، إنه يحمل رسالة إلى يوسف على، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، من المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، بأن القيادة السياسية تولي ملف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، علاوة على الاستعداد الدائم لتذليل أية عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات.

حضر التوقيع ممثلي وزارة الإسكان كلا من المهندسة رجاء فؤاد عبدالمجيد، نائب رئيس هيئة المجتماعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية.

وأضاف عشماوي أن رئاسة مجلس الوزراء كلّفت بتقديم التسهيل اللازم لإقامة مشروعات السلسة المكونة من 4 منافذ من «الهايبر ماركت»، لتقديم أسعار مخفضة وتنافسية على سوق السلع المصرية.

وأشار مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى انه تم افتتاح أول فرع لسلسلة اللولو ماركت في مصر في عام 2016، وتعتزم السلسلة ضخ إجمالي استثمارات تقدر بنحو 15مليار جنيه على مراحل لإنشاء منافذ حديثة في جميع أنحاء مصر.

وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار أن الاتفاق يعد ضمن خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية للترويج واستقدام وتوطين فرص استثمارية أجنبية مباشرة، بهدف إتاحة المزيد من السلع وزيادة مساهمة نسبة القطاع الرسمي مقابل القطاع غير الرسمي.

ودعا المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية، كافة المستثمرين للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية، حيث ان وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة لديه عده فرص استثمارية لإنشاء مناطق لوجيستية وأسواق حديثة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال يوسف على، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، إن المجموعة قررت ضخ استثمارات تقدر ب 500 مليون دولار في مصر لبناء 4 مراكز تسوق منها أكبر «هايبر ماركت» في المنطقة يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويضم اكثر من ٨٠ ألف سلعة، ليفوق أكبر هايبر موجود حالياً في مصر.

وأكد أن المراكز التجارية الأربعة سيتم بناؤها خلال عامين في مدن السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور، مشيراً إلى أنها ستنعش قطاع تجارة التجزئة في مصر وستعمل على تقديم أسعار مخفضة وتنافسية للسلع في مصر. ولفت إلى أن هذه الاستثمارات ترفع حجم استثمارات مجموعة اللولو في مصر إلى 550 مليون دولار.

وفي تصريحات لـ«المصري اليوم» قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية: «أشكر الرئيس السيسي على دعم الاستثمار في مصر»، موضحا بأن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة المصرية أظهرت أثرها الإيجابي على الاقتصاد المصري الذي استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة.

كان وفد من المجموعة التقي الشهر الماضي، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار، وعدداً من المسؤولين الحكوميين، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء فوراً في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للمراكز التجارية الأربعة، كما تم الاتفاق على قيام مجموعة اللولو ببناء مركزين لوجستيين في منطقة العين السخنة مبدئياً، يتم من خلالهما إعداد وتخزين المنتجات الغذائية، خاصة الأسماك المجمدة، التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا.