شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق رأس غارب الغردقة بعد توقف سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت الأجهزة الأمنية والمروية بالبحر الأحمر، فتح طريق رأس غارب الغردقة الساحلي، بعد توقف سقوط الأمطار، وتم السماح لمختلف المركبات بالحركة المرورية على الطريق لعدم وجود أي مخاطر.
كان طريق رأس غارب الغردقة قد تم إغلاقه منذ منتصف الليل لهطول الأمطار الغزيرة وكرات الثلج وتكدست عشرات السيارات والأتوبيسات أمام الأكمنة الأمنية.
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