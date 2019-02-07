شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 10 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، 10 قرارات للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات . وتخصصت الأراضى لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحى . كما نشرت قرارين باعتبار كل من مشروع إستكمال تنفيذ طريق الهضبة أسيوط الغربية ومشروع إقامة صرف صحي بمركز الباجور منوفية من أعمال المنفعة العامة.

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