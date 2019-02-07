وزير التعليم العالي يفتتح أول قاعة لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والمهندس عبدالحميد حجازي رئيس شركة "ايثيدكو" للبتروكيماويات أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية في كلية الآداب جامعة عين شمس.

ورحبت عميدة الكلية الدكتورة سوزان القليني - خلال كلمتها - بالدكتور خالد عبدالغفار لحضوره وافتتاحه القاعة، موضحة أن الكلية وفرت بالتنسيق مع شركة "ايثيديكو" للبتروكيماويات الدعم اللوجيستي لإنشاء قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقة؛ بهدف رفع التكلفة عن الجامعة، ومن جانب آخر تحمل الشركة تكلفة إنشاء القاعة كأحد أنشطة المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع.

وأكدت القليني، أن إنشاء القاعة يهدف إلى توفير الخدمات التعليمية للطالب من ذوي الإعاقة كوسيلة من وسائل الإتاحة والدمج، حيث إنه تم تجهيز القاعة بأحدث تكنولوجيا التعليم وأجهزة الكمبيوتر المزودة بخدمة الانترنت والسماعات وأجهزة العرض الالكتروني الضوئي من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأضافت أن إنشاء القاعة جاء استكمالًا للخدمات المقدمة من الكلية، حيث تم إنشاء وحدة مخصصة لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة في نوفمبر 2015 تحقيقـًا لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج الطلاب من ذوي الإعاقة في نظام التعليم الاعتيادي وتطبيق نفس المناهج والاختبارات.

ونوهت الدكتورة سوزان القلينى بأن كلية الآداب تحتضن الطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة، الحركية، وضمور العضلات وضعاف السمع والشلل الدماغي والتوحد والإعاقة الذهنية وصعوبات التعلم والحالات النفسية والعصبية وجميع طلاب مدارس الدمج وكذلك قصار القامة ومرضى الفشل الكلوي والأورام الذين يخضعون لغسيل كلوي أو جلسات علاج كيميائي.