4653 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و653 مخالفة مرورية، تتصدرها الانتظار الخاطئ بـ1437 مخالفة تليها نموذج 125 بـ1262 مخالفة.

وشنت الإدارة 48 حملة استهدفت المواقف العشوائية بمطالع ومنازل الكباري، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار"، و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 122 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.