أخبار مصر | عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قراران مهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قراران مهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 49 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 24 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رشيد، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما أصدر الرئيس، القرار رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/7/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووفقاً للاتفاقية، فإن النتائج المرجوة من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانونى، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعى المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدنى لحماية الفئات المهمشة من السكان.