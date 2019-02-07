شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة الأنبا بولا بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الخميس، صلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا بولا بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الشاملة لها وتزيينها بالأيقونات الطقسية.

شارك في الصلاة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية والأنبا تادرس مطران بورسعيد ومجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة، التي أسست عام 1979.

وكان البابا الثاني قد ألقي عظته الأسبوعية الليلة الماضية من كنيسة الأنبا بيشوى بالإسماعيلية.