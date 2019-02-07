شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تفتح باب التقدم للمعلمين لسد العجز في المدارس اليوم (الشروط والراتب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، بداية من اليوم الخميس، إلكترونيا عبر الموقع الرسمى للوزارة وذلك لتعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، والذي يبلغ نحو 48 ألف معلم ومعلمة وذلك لمدة 3 شهور فقط وذلك وفق احتياجات كل مديرية من معلمي التخصصات الأساسية ومعلمي الأنشطة.

وعقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين اجتماعا مع وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لوضع ضوابط واليات التقدم ومن المقرر أن يتم التقديم الكترونيا على موقع الوزارة ولمدة أسبوع وذلك لمنع الازدحام والتكدس بمقار المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات.

واشترطت الوزارة على المعلمين المتقدمين الالتزام بصحة البيانات المقدمة وألا يحق للمتعاقد المطالبة بالتعيين أو تجديد التعاقد بعد انتهاء المدة والمحددة مسبقا وهي 3 شهور فقط خلال الفصل الدراسي الثاني.

ومن المقرر أن يتقاضى المعلم صافي راتب شهرى في حدود 1000 جنيه،وذلك بعد توفير الميزانيات المطلوبة المخصصة لهذا البند.

وحددت الوزارة ضوابط التقدم وآلياتها، حيث تعلن كل مديرية على موقعها الرسمي، التخصصات التي يوجد بها عجز في المعلمين في كل ادارة تعليمية، مع تحديد الأعداد المطلوب قبولها لسد العجز بالعقود المؤقتة التي ستمنحها الوزارة، على أن يتوجه المعلم إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامته لتقديم مسوغات التعيين بعد مرحلة الاختيار.

واشترطت الوزارة أن يكون محل اقامة المتقدم قريبا من الادارة التعليمية التي يتم التقدم فيها لسد العجز، وأن يكون محل الاقامة الثابت في أوراق التقديم هو محل اقامة ثابت منذ أكثر من سنة لضمان استقرار المتقدم.

ويشترط ألا يكون للمتقدم أقارب حتى الدرجة الثانية من مسؤولي المديريات والإدارات التعليمية لضمان نزاهة الاختيار والقبول بعيدا عن أي شبهة مجاملات .

وتضم مسوغات التعيين للعقود المؤقتة: صحيفة الحالة الجنائية، وبيان القيد العائلي، المؤهل الدراسى التربوى، شهادة الميلاد كمبيوتر، وشهادة التخرج وصور شخصية.

وتقرر تشكيل لجان بالادارات التعليمية لتسلم أوراق التقدم من المعلمين، ثم سيتم الفرز والتأكد من صحة المستندات والاختيار وفقا للشروط الخاصة بالقبول.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وافق على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في المدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

كما أصدر شوقي كتابًا دوريًا لفتح باب التقدم لاستلام جميع المستندات الخاصة بضم المدة السابقة للتعيين، وذلك لجميع معلمي مصر، ويهدف هذا القرار إلى خدمة 260 ألف معلم ومعلمة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أصدر شوقي كتابًا دوريًا لمديريات الجمهورية لحصر جميع المعلمين والمعلمات المنتدبين خارج إداراتهم التعليمية كانتداب جزئي أو كلي، وذلك لتوفير إما وسيلة مواصلات ملائمة لهم، أو صرف بدل نقدي.

وقال شوقي أن الوزارة تؤمن إيمانًا كاملًا بمحورية دور المعلم في العملية التعليمية، بشكل عام وفي إصلاح منظومة التعليم بشكل خاص، وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمعلم قدر الإمكان، وفي ضوء الإمكانات المتاحة وبذل جهود مستمرة لتنمية الموارد التي تسمح بدعم المعلم وتحسين أحواله.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيض الأعباء المالية من على كاهل المعلم وتنظيم العمل، ويتوقع أن يتم الانتهاء من كافة البيانات المطلوبة خلال أسبوعين من تاريخه، وذلك للاستعداد للفصل الدراسي الثاني وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بشأن المعلمين وتحفيزهم وتشجيعهم لدعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المعلمين.