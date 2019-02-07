استعداد مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي والطقس السيئ.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى إنهاء مصر استعداداتها لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي رسميا يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعطاء البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية، وسعيه وراء تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في القارة السمراء.

ففي صفحتها الأولي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، تحت عنوان "مدبولي: الرئيس يعطي أفريقيا أولوية في السياسة الخارجية"، أن مصر أنهت استعداداتها لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي رسميا الأحد المقبل، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي هذا الحدث اهتماما كبيرا، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية، ويسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في قارتنا الإفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، إن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر على عام الرئاسة، لأن ما يربطنا بالقارة تاريخ طويل وأواصر ممتدة ومصير مشترك‪.‬ وأشارت إلى أن مدبولي كلف الوزارات المختلفة بالتنسيق فيما بينها بشأن الفاعليات والأنشطة التي ستتم فى أثناء رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. وستعمل مصر خلال رئاستها الاتحاد في ٢٠١٩ مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات، أبرزها التكامل الاقتصادي، والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، فضلا عن التعاون مع الشركاء.

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن سامح شكري، وزير الخارجية شارك أمس، في الاجتماعات التمهيدية للدورة الـ 32 لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث ستعقد اجتماعات اللجان الوزارية، تليها اليوم وغدا أعمال المجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية، ثم قمة رؤساء الدول والحكومات.

وأوضحت أن شكري يرأس وفد مصر خلال اجتماعات اللجان الوزارية للاتحاد الإفريقي، التي ستناقش عدة تقارير يتم رفعها للمجلس التنفيذي، كما سيرأس أيضا وفد مصر خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد، حيث من المقرر مناقشة عدة موضوعات، من أبرزها أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، والوضع الإنساني في إفريقيا، وغيرهما.

وخلال الاجتماع المشترك للجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة والمساهمات في الاتحاد الأفريقي، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر، أكد شكري نجاح اللجنتين في التوصل إلى توافق حول العديد من النقاط لتعزيز قدرة الاتحاد على توفير مصادر تمويل مستدامة وقابلة للتنبؤ، بالإضافة إلى وضع حدين أقصى وأدني لمساهمات الدول الأعضاء في ميزانيات الاتحاد الأفريقي، بما يضمن المزيد من العدالة في توزيع الأعباء والتضامن في تحمل المسئولية.

وتحت عنوان "العصار: الدولة تتبنى سياسة نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد أن الوزارة تؤمن بأهمية تبني سياسة الانفتاح على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من الخبرات العالمية في المجالات المختلفة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر - 2030.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه مع وفد شركة (كيه- أس- بي) الألمانية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تشغيل آبار المياه باستخدام طلمبات تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية.. وأشارت إلى أن العصار ناقش الخطوات التنفيذية المقترحة لعقد شراكة بين وزارة الإنتاج الحربى والشركة الألمانية لنقل تكنولوجيا التصنيع لتلبية الطلب المحلي.

ومن جانبه، أوضح وزير الكهرباء بالتعاون أن الطلمبات التي تدار عن طريق الطاقة الشمسية تتميز بطول فترة تشغيلها، كما أنها ستكون بديلا جيدا لتخفيف الحمل على الشبكة الكهربائية العامة واستغلالها في الأماكن المنعزلة وهو ما سيسهم في حدوث المزيد من الانتفاع بالكهرباء الناتجة عن ربطها بالشبكة الكهربائية العامة في الأغراض المنزلية والتجارية.

وعن أحوال الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكد استمرار الموجة الباردة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم وغدا، حيث تؤدى إلى هطول أمطار تتراوح فى شدتها بين المتوسطة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، والرعدية التي تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "بشائر الخير تتدفق خلال 2019"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل "ظهر" العملاق والمستهدف منها إضافة نحو مليار قدم مكعب غاز يومياً إلي الإنتاج الحالي للحقل لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلي أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019.

ونقلت الصحيفة عن الملا قوله، خلال رئاسته اجتماع الجمعية العامة لشركة "بتروشروق" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي الجديد، إن ما تحقق من انجاز خلال العام الماضي في مشروع تنمية حقل ظهر يعد علامة بارزة في تاريخ صناعة الغاز المصرية بل والعالمية لما شهده من تحقيق أرقام قياسية شهد بها الجميع مقارنة باكتشافات الغاز الكبري المماثلة وذلك نتيجة الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب والدور المهم لشركات البترول المصرية المنفذة للمشروع.

وأشار إلى أن انتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضي كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي. موضحاً أن غاز حقل ظهر بعد ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة في ربوع مصر أصبح الآن في كل منزل مصري يصل إليه الغاز.

كما ذكرت صحيفة (الجمهورية)، تحت عنوان "الأموال العامة - توجه ضربة جديدة لتجار الدولار" أن وزارة الداخلية كشفت عددا من الجرائم التي تشكل أضرارا بالمال العام والاقتصاد القومي ونجحت الوزارة ممثلة في قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في إلقاء القبض علي المتهمين في تلك القضايا.

وأوضحت أن من بين هذه القضايا، التي تم الكشف عنها، قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بلغ حجم التعاملات فيها 20 مليون جنيه.

ووفقا لما ذكره مصدر أمني ذكرت (الجمهورية) أن الوصول إلى المتهمين في تلك القضية بدأ بورود معلومات إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية عن قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بشراء الخضروات والفواكه من المزارعين والتجار المصريين بالأجل وتصديرها للخارج ثم قيامه بسداد قيمتها لهم بالدولار الأمريكي داخل البلاد فضلا عن الاتجار في الدولار الأمريكي بالبيع والشراء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: إنه تم التنسيق مع قطاع الأمن الوطني وتم ضبط المتهم .. مشيرا إلى أن المتهم اعترف بالجريمة بالاشتراك مع صراف بشركة صرافة وأشار إلي أن حجم التعاملات منذ عام 2005 وحتي الآن بلغت ما يعادل عشرين مليون جنيه.

وأوضحت (الجمهورية) أن القضايا الأخرى، التي تم ضبطها، شملت سقوط متهم ادعي قدرته على تعيين بعض الأشخاص بحدي الوظائف الحكومية وآخر يقوم باصطناع محررات رسمية منسوب صدورها لمصلحة الشهر العقاري وقضية أخري تتعلق بتزوير في جوازات السفر بالإضافة إلى إلقاء القبض على شخص لاتهامه بإدارة فرع أكاديمية للتدريب والبرمجيات بدون ترخيص وإصدار شهادات تدريبية لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

وفيما يتعلق بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - الذي عقد أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي - أكدت صحيفة (الأخبار) أن المجلس أصدر عددا من مشروعات القوانين والاتفاقات، منها مشروع قانون "تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي"‬، ويختص بكل نشاط يهدف إلى توفير تمويل شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية.

وأوضحت الصحيفة أن المجلس وافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 2708 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد في شمال سيناء، لإقامة مدينة بئر العبد الجديدة، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتخصيص 1000 متر مربع من أملاك الدولة الخاصة بقرية حميمة، التابعة لمركز الضبعة، بمحافظة مطروح، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالإيجار الاسمي لمدة 30 عاماً، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

ومن جانب آخر وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها.. وتمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها، بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 44، المنعقدة في 27 يناير الماضي، كما وافق على قيام وزارة الإسكان الإعلان رقم 11 لإتاحة بعض الوحدات الزائدة والشاغرة وغير المشغولة، للمواطنين محدودي الدخل بمحافظات ومدن الصعيد الجديدة.

وتمت الموافقة على استكمال التعاقد بشأن أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس مع شركة (‬المقاولون العرب)، التعاقد معها لتنفيذ الأعمال المستجدة والإضافية بالمسجد.. كما وافق على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن (‬أراضي المصريين بالخارج)، لاستيعاب باقي التحويلات الواردة خلال المرحلة السادسة، وذلك لإتاحة الفرصة لفتح التحويلات لمدة أسبوع.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عقد عدة لقاءات مع وزراء البنية التحتية بالقارة الأفريقية المشاركين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية الذي عقد بعاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع ناقش عشرة مشروعات للبنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها ومراحل تلك المشروعات بدءا من فكرة الدراسات الأولية ودراسات الجدوي التفصيلية ومستندات طرح عقود المشروعات وتدبير التمويل ثم البدء في التنفيذ الفعلي.

وشملت المشروعات الطرق والسكك الحديدية والمواني والنقل النهري وشبكات المعلومات من الألياف الضوئية والطاقة وكلها تتسم بأنها مشروعات عابرة للحدود.. وقال الوزير إنه تقرر عقد الاجتماع القادم بالقاهرة على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه والذي سيعقد في شهر أكتوبر القادم وسط ترحيب كل الحضور وتطلعهم لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودفعها لعجلة الاستقرار والتنمية الأفريقية.

وأضافت الصحيفة أنه، على هامش الاجتماع الوزاري، عقد الدكتور محمد عبد العاطي اجتماعا مع الوزيرة دلاميني زوما الرئيسة السابقة للاتحاد الأفريقي التي أكدت دعم جنوب أفريقيا لمصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي.. والتي أكدت ثقة بلادها في القيادة المصرية الرشيدة وجهود مصر لدفع عجلة التنمية في جميع دول القارة السمراء.​