أخبار مصر | قريبا.. رئيس الوزراء يفتتح محطة مترو المرج الجديدة بعد تطويرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبا.. رئيس الوزراء يفتتح محطة مترو المرج الجديدة بعد تطويرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال أيام، أعمال إنشاء وتطوير محطة مترو المرج الجديدة.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه تم تطوير محطة مترو المرج الجديدة، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن محطة المرج الجديدة قبل تطويرها كانت المسافة بين محطة المرج القديمة ومحطة المرج الجديدة تستغرق 15 دقيقة بين القطار والآخر، بينما بعد ازدواج المسافة، سيقلل زمن التقاطر، وسيكون هناك مترو كل 3 دقائق مثل أي محطة مترو أخر.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن محطة مترو المرج الجديدة بعد تطويرها ستصبح محطة علوية بعد أن كانت محطة سطحية، بها 8 سلالم متحركة، ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وبها نحو 35 بوابة تذاكر جديدة.

هذا ونشرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق صور تطوير وتجديد محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتى المرج القديمة والجديدة قبل افتتاحها بأيام.

وتم تحويل المحطة من سطحية إلى علوية وإنشاء صالة كبيرة علوية وصالة أرضية وإعادة زرع أعمدة للشبكة وتركيب شبكة كهربائية هوائية وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط الأول، وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى المرج الجديدة.

وتركيب 8 سلالم متحركة ومصعد كهربائى لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وتتكون المحطة من صالتين للتذاكر الأولى علوية والأخرى سفلية للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة، كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة.