شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: كود مصرى لتصميم المساجد ذات العمارة الفريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة بإنشاء الكود المصري لتصميم المساجد، بحيث يتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية .

وقال الوزير- في بيان اليوم الخميس- إنه سيتم اختيار مجموعة من أكثر تلك المساجد تميزا وبمساحات مختلفة، وطرازات وتصميمات متنوعة تتناسب وسائر البيئات والمناطق سواء بعواصم المحافظات أم بسائر مدنها وقراها، واعتماد هذه النماذج في جميع العمليات الإنشائية التي تطرحها الوزارة.

وأضاف أنه يتم أيضا التركيز على ما يعرف بالمسجد الجامع الذي يقدم إلى جانب إقامة الشعائر به خدمات مجتمعية لخدمة أهالي المنطقة أو المناطق المحيطة به، وبما يعيد لمساجدنا وجهها الحضاري ورسالتها الحضارية مبنى ومعنى، ويضفي على مساجدنا طابعها الخاص المنبثق من حضارتنا العريقة والمعبر عنها وبما بجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وكشف وزير الأوقاف النقاب عن أنه يتم الإعداد لمسابقة كبرى في تصميم المساجد على مساحات مختلفة وطرازات متعددة ومتنوعة، لتكون جاهزة لبناء المساجد سواء أكان هذا البناء بناء جديدا أم إحلالا وتجديدا، وسواء أكان على نفقة الوزارة أم بالجهود الذاتية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نقلات حضارية في مختلف المجالات ولا سيما في مجال تشييد المدن الجديدة التي ستكون علامة مميزة في فن العمارة.

وأشار إلى أن تصميم وإنشاء بعض المساجد التي تعد إضافة حقيقة لفن العمارة الإسلامية وفِي مقدمتها مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بإشراف كامل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة يعد نقطة ضوء قوية وكبيرة يمكن الإفادة منها والبناء عليها في الخطة الطموح التي نعمل على تحقيقها في مجال عمارة بيوت الله عز وجل ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى .