شكرا لقرائتكم خبر عن صرف القاهرة والجيزة يقرران استمرار حالة الطوارىء لحين انتهاء موجة الطقس السئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركتا صرف صحى القاهرة والجيزة، استمرار حالة الطوارئ داخل الشركة لحين انتهاء حالة الطقس السئ في الفترة الحالية وتوقف سقوط الأمطار.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة استمرار توزيع المعدات والشفاطات بمختلف شوارع القاهرة، مضيفا أن هناك نحو 85 معدة ما بين شفاط وشفاط نافورىن وعدد 5 بدالات، وخاصة فى مطالعومنازل الكبارى بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى وحلها ومتابعتها فى أى وقت.

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن هناك تنسيقا بين الشركة وغرف طوارئ المحافظة والمرور، وذلك لسرعة توجيه المعدات فى أى مكان يتم رصد تجمعات مياه به، مشيرا إلى أن الخط الساخن 175 يعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى خاصة بتجمعات مياه أو خلافه.