شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريقى "سرابيط- رأس سدر" و "سانت كاترين- فيران" بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارة مرور جنوب سيناء طريق المنطقة الجبلية لمدخل سرابيط من مدينة رأس سدر - مدينة أبو رديس بسبب وجود سيول بارتفاع 10 سم، مصحوبا بالرمال قاطعة للطريق و تم الغلق لحين تحسن اﻷحوال الجوية وسط انتشار الخدمات لملاحظة حركة المرور منعا للحوادث.
و تم إغلاق طريق سانت كاترين حتى مفارق فيران بطول 85 كيلو متر لوجود السيول و تراكم مياه اﻷمطار و سقوط أحجار بالطريق لحين تحسن اﻷحوال الجوية، و تهيب إدارة المرور بسائقى السيارات الالتزام بقرار الغلق و إتباع تعاليمات رجال المرور.
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