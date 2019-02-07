الحكم في تظلم متهمين لمنعهم من السفر في قضية "مواسير المياه" الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حكمها في التظلم المقدم من 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد مواسير المياه" على قرار منعهم من السفر والتصرف في الأموال.

وتقدم المتهمون "محمود.م" وزوجته "علياء.م"و "أحمد.ع"، بتظلم على قرار منعهم من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر، على ذمة القضية رقم 16233/2017 مدينة نصر .

وكشفت التحقيقات، في وقت سابق، تورط المتهمين في ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين في أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسي بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.