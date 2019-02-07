أخبار مصر | عاجل.. "الصحة" توجه تحذيرا مهما للمواطنين عن سوء الطس.. اعرف درجات الحرارة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الصحة" توجه تحذيرا مهما للمواطنين عن سوء الطس.. اعرف درجات الحرارة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت وزارة الصحة المواطنين مع استمرار التقلبات الجوية وسوء أحوال الطقس والذي يكون سببا في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر وتجنب الانتقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على التنفس من خلال الأنف، لأنها تعتبر فلتر للهواء الطبيعي، كما أنه يدخل الهواء للصدر بدرجة حرارة الجسم.

وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المنزل فى الأيام التى ينتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف قهرية وعند الحاجة على أن يتم تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجد البرودة والسيول، مشيرًا إلى أن غدا الخميس سيشهد سقوط أمطار، وتصل لحد السيول على مناطق سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري وخفيفة على القاهرة حتى الساعة 12 ظهرًا، ثم تنتهي فرص سقوط الأمطار.

وتابع: الطقس الصعب سيستمر على سلاسل البحر الأحمر وسيناء والصعيد حتى أخر يوم غد، وسينتهي مع نهاية اليوم، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية"، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تحسن تدريجي في الطقس.

وتنشر بوابة الخليج 365، حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الخميس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة المقبل "الويك إند" طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبلة ، بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 25 درجة للعظمى 14 درجة للصغرى.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار الأحوال الجوية يرجع إلى تأثر التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، مناشدًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، ونصح أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بالابتعاد عن الأتربة ومراجعة طبيبهم أولًا بأول.

كما نصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر، لافتًا إلى أن الأمطار مستمر غدًا وستصل إلى حد السيول على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 19

بلطيم 08 19

مطروح 08 20

السلوم 10 20

سيوة 10 20

بورسعيد 11 19

دمياط 11 18

الزقازيق 09 19

الإسماعيلية 10 19

السويس 10 20

العريش 12 20

رفح 12 20

رأس سدر 13 20

نخل 09 19

نويبع 17 20

طابا 16 19

كاترين 08 15

الطور 15 22

شرم الشيخ 21 24

الغردقة 20 25

مرسى علم 16 25

الفيوم 09 19

بنى سويف 10 20

المنيا 09 21

أسيوط 10 22

سوهاج 10 23

قنا 09 24

الأقصر 15 24

أسوان 16 25

أبوسمبل 18 26

الوادي الجديد 17 24

شلاتين 20 27

أبو رماد 21 26

رأس حدربة 21 25

حلايب 19 26