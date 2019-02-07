شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح اليوم وحدة قسطرة القلب بمستشفى عين شمس التخصصى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يفتتح اليوم الخميس، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى و الدكتورة هالة زايد وزير الصحة و السكان ، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، عدداً من التجديدات و التطويرات بمستشفى عين شمس التخصصى.
كان الدكتور على الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، قال إنه من المقرر افتتاح وحدة قسطرة القلب و قسم الأشعة و مبنى (د) ، وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير و التجديد، مؤكدا أن هذه التجديدات تجرى وفقاً لخطة شاملة طويلة الأجل ، لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية ، وأن هذه التجديدات لا تقتصر على المستشفى التخصصي فقط ، بل سبقتها مجموعة من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجامعى.
و أشار إلى أن مستشفى عين شمس التخصصي أنشئت عام 1984 بمنحة فرنسية و نحرص على استمرار عمليات التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة و المباني الطبية و الإدارية ؛ لتظل مستشفيات جامعة عين شمس صرح طبي مميز لخدمة المواطن المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم العالى يفتتح اليوم وحدة قسطرة القلب بمستشفى عين شمس التخصصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.