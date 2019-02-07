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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة زينة، بتطبيق "زاجل" الإخبارى، والخدمات التى يقدمها للقراء، مهنئة القائمين على التطبيق الذى انطلق منذ فترة قريبة ونال إعجاب الكثير من المستخدمين.
وشاركت الفنانة زينة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بصورة من قلب التطبيق، وكتبت عليها: "زاجل فكرة هايلة .. لعندك وين ما بدك باللبنانى .. بجد هايل وسهل الدنيا ووفر للواحد وقته ومجهوده .. شكرا لمجهودكم برافو".
الفنانة "زينة" تختار تطبيق "زاجل" وتؤكد: هايل
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