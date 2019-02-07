شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: السيسي يعطي الشعب جرعات إنجازات ممتدة المفعول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي الشعب جرعات إنجازات ممتدة المفعول لخوفه على البلد والسلام الاجتماعي.

وأضاف «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، أن الخونة سيختفون قريباً من على الساحة السياسية المصرية لما يفعله الرئيس السيسي من إنجازات في مصر.

وأشار إلى أن دور الشعب الآن وعلينا أن نقوم بواجبنا لصد الخونة والمرتزقة وأعداء مصر، محذرا من الانحياز لأي رأي ضد قادة البلد، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكشف عن بئر الخيانة صوت وصورة.