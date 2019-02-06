انت الان تتابع شوقي يعتذر للطلاب عن الامتحانات.. وخبراء: كفانا فشلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شوقي: الامتحانات لم تكن بالمستوى المطلوب.. وبعض المعلمين لم يبلوا بلاء حسنا... ومغيث: نعيش كارثة تعليمية والوزير دائم الاعتذار... ونصر: اعتذار الوزير غير كافٍ

من جديد أثار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حالة من الجدل بعدما خرج أمس ليعتذر لطلاب الصف الأول الثانوي، عن امتحانات الدور الأول مؤكدا أنها لم تكن على المستوى المطلوب. وقال الوزير في تصريحات صحفية إن "بعض المعلمين الذين وضعوا الامتحانات لم يبلوا بلاء حسنا، لذلك أقدم أعتذاري للطلاب والطالبات عن ذلك"، الأمر الذى أثار حفيظة أولياء الأمور والمتابعين للشأن التعليمي، وأعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا أن الوزير دائم الخطأ والاعتذار ولا يتعلم من أخطائه.

تصريحات الوزير وصفها الخبراء بالكارثة، وأنها خير دليل على عدم استعداد الوزارة حتى الآن لتطبيق المنظومة الجديدة، وعدم استعداد المعلمين لوضع الامتحانات بالطريقة الجديدة، ما ينعكس بالسلب على الطلاب، وأولياء الأمور، ويسبب لهم الإحباط، وينفرهم منها. الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اجتمع أمس بعدد

تصريحات الوزير وصفها الخبراء بالكارثة، وأنها خير دليل على عدم استعداد الوزارة حتى الآن لتطبيق المنظومة الجديدة، وعدم استعداد المعلمين لوضع الامتحانات بالطريقة الجديدة، ما ينعكس بالسلب على الطلاب، وأولياء الأمور، ويسبب لهم الإحباط، وينفرهم منها.

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اجتمع أمس بعدد من طلاب الصف الأول الثانوي، بديوان عام الوزارة، وقدم لهم اعتذارا، بسبب الامتحانات التى لم تكن بالمستوى المطلوب، على حد قوله، مؤكدا أن الطلاب تفهموا أن الوزارة تبني منظومة جديدة تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية.

الامتحانات ليست على المستوى

ثم عاد شوقي مرة أخرى ليؤكد عبر برنامج "القاهرة اليوم"، أن المعلمين الذين كانوا يضعون الأسئلة في الماضي هم أنفسهم الذين وضعوا الأسئلة الجديدة" وأردف "وضع السؤال نفسه مش سهل، فيه بعضهم أبلى بلاءً حسنًا فى الامتحانات والبعض لا فأنا كنت باعتذر لهم لأن بعض الامتحانات مكنتش على المستوى اللى إحنا طالبينه لسه".

وفى 13 يناير الماضي، بدأ 700 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 3 آلاف مدرسة ثانوى، خوض أول امتحان تجريبى لهم فى الثانوية التراكمية، بامتحان مادة اللغة العربية، بنظام الأوبن بوك. (اقرأ أيضا: التعليم: توزيع تابلت أولى ثانوى بـ14 محافظة الإثنين)

كارثة تعليمية

الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، قال إن تصريحات وزير التربية والتعليم عن الطريقة التى تمت بها امتحانات الترم الأول، تؤكد أننا نعيش فى كارثة تعليمية بكل المقاييس فلم يعد هناك أى شيء لم يعتذر عنه الوزير حتى الآن.

وأكد مغيث فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"،" تصريحات الوزير تدل على أن الوزارة لا تمتلك خطة واضحة وصريحة لتطوير التعليم، وإنما هي مجرد أفكار نظرية وتصورات من قبل الوزير، وعندما تصطدم هذه الأفكار بالواقع ويثبت عدم جدواها يخرج علينا الوزير ليعتذر ويقول إنه لم يقصد هذا.

المدارس غير مستعدة

وأوضح مغيث: الوزير يصر على استخدام التابلت فى العملية التعليمية، ويؤكد كل يوم استخدام التابلت فى الامتحانات، ويخرج علينا كل يوم ليعلن توزيع التابلت على الطلاب الأسبوع القادم، وهو ما لم يحدث من بداية العام وحتى الآن، رغم أن الوزارة لم تُعد مواد تتناسب مع التابلت، كما أن المدارس غير مؤهلة لاستخدام التابلت فى العملية التعليمية، ولم يتم تدريب الطلاب والمعلمين على استخدام التابلت فى التعليم أو الامتحانات.

وحول مصير الامتحانات فى الترم الثاني قال مغيث، "الأمر سوف يتكرر بنفس الشكل فى الترم الثاني، لأن وزير التربية والتعليم لا بد أن يكون على دراية بكل خبايا التعليم المصرى على أرض الواقع، والوزير الحالى لا يعرف شيئا عن التعليم المصرى، لأنه قضى عمره فى "اليونيسكو" وخارج مصر، ولم يعمل بمجال التدريس من قبل، لذلك لا بد أن يرحل قبل تدمير التعليم"، حسب قوله.(اقرأ أيضا: صراع بين المعلمين والحكومة بسبب «مكافآت 2019»

تسريب الامتحانات



ورغم التأكيد المستمر من قبل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات هذا العام تعتمد على الفهم، وأنها بنظام الأوبن بوك، لقياس مدى استيعاب الطالب للنظام الجديد، فإن امتحانات الترم الأول لم تنجح فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، وتم تدول أسئلة الامتحانات، قبل يوم الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

البرلمان: تصريح الوزير مرفوض

"أتمنى أن يستعين وزير التربية والتعليم، فى الامتحانات بالخبراء فيما يخص التجربة الجديدة، لأن حديثه عن عدم رضاه عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأنها لم تكن فى مستوى جميع الطلاب، أمر غير مقبول لأن الأصل فى الامتحانات أن تتم بشكل تدريجي، وأن تكون فى مستوى عموم الطلاب"، حسب ما أكدته الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب.

المعلمون غير مؤهلين

وأكدت فى حديثها لـ"التحرير"، أنه لا بد أن تراعي الامتحانات جميع المستويات، وأن يكون بها جزء فى مستوى الطالب الممتاز، وجزء فى مستوى الطالب المتوسط والأقل من المتوسط، وأن تخرج الامتحانات بغير هذا الشكل، دليل على أن المعلمين غير مؤهلين لوضع الامتحانات في المنظومة الجديدة بالشكل الكافي وهذا ولا يجوز أن يتم تعقيد الطلاب من المنظومة الجديدة من البداية.

وواصلت: هذا العام بالتحديد ينبغي أن تكون الامتحانات على أعلى مستوى من الدقة وأن تكون معبرة عن النظام الجديد، حتى يتجاوب الطلاب مع هذا النظام، ويكون لديهم إحساس بأهميته، ويشعرون بأن هناك اختلافا بين النظام القديم والجديد، وهذا الاختلاف للأفضل، أما أن تكون البداية محبطة للطلاب فهذا أمر غير جيد. ( اقرأ أيضا: التعليم: تحصيل مصروفات الدراسة إلكترونيا

واستطردت: لا بد أن تتدارك الوزارة ما حدث سريعا فى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأن يتم مراعاة أعلى معدلات الدقة فى وضع جميع الامتحانات، ولا تكون هناك مبررات جديدة من قبل الوزير.

وأردفت: اعتذار الوزير غير كافٍ ولا يجوز أن تخرج الامتحانات بهذه الصورة، وغير مطورة بالشكل الكافي، كفانا محاولات على مدار الفترات السابقة وفشل فى المنظومة التعليمية وتجارب على حساب مستقبل الطلاب وأولياء الأمور.