شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء قاعدة بيانات لحصر أصول أراض الإصلاح الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، سرعة حصر جميع الأصول الخاصة بالإصلاح الزراعي المملوكة للدولة، تنفيذا لتكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لإنشاء قاعدة بيانات لتلك الأصول لميكنتها.

وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل مشروع الزراعة النظيفة لتوفير الغذاء الصحي والآمن، الأربعاء، إن قاعدة البيانات تشمل الأراضي غير المستغلة والمساحات المستردة تمهيدا لطرحها بالمزاد العلني بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأكد ضرورة قيام مديري الإصلاح الزراعي بالاهتمام بإزالة التعديات علي الأراضي، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وأهمية التعاون والتنسيق مع المحافظين لتقنين الأراضي.

وأشار إلى أهمية التوعية بالتوسع في الزراعة النظيفة الخالية من المبيدات التي تساهم في توفير الغذاء الصحي والآمن للمواطنين، حيث يتوافق ذلك مع مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة مبادرة «حياة كريمة» و«100 مليون صحة».