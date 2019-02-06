شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التناسليات ينفذ خطة لرفع كفاءة 5 مزارع للإنتاج الحيواني بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية والهرم، أنه تم على هامش القوافل البيطرية بقري محافظة أسيوط، عمل زيارة تفقدية حقلية على أرض الواقع لخمسة مزارع للإنتاج الحيواني بالمحافظة، لرصد المشكلات وتحليلها واقتراح الحلول العملية لها.

وأشار مدير المعهد إلى أن ذلك يأتي بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي عقد بديوان المحافظة مع المحافظ اللواء جمال نور الدين بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية السمكية والداجنة، حيث تم الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من إمكانيات المحافظة ومواردها في تنمية المشروعات الإنتاجية بها وخاصة مشروعات الثروة الحيوانية لتحقيق أقصى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتكليف المعهد بعمل دراسة لعدة مقترحات لتنفيذ وتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة وتحسين السلالات الموجودة بها فضلًا عن إقامة مزارع أمهات الأرانب والتوسع في إقامة واستغلال المزارع التابعة للمحافظة للنهوض بمشروع الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب

وأكد جاد أنه بعد زيارتهم للمزارع الخمسة ثم عمل الخطط التنفيذية المجدولة زمنيا لرفع إنتاجية هذه المزارع، وتم استعراضها خلال لقاء موسع مع محافظ أسيوط وعدد من قيادات الحكم المحلي بالمحافظة، لافتًا إلى أنه تم اقتراح عمل الإحلال والاستبدال اللازم لبعض الحيوانات الغير ذات جدوي وشراء البدائل من السلالات المحلية المحسنة ذات الجودة الإنتاجية والقدرة على التأقلم مع البيئة المحلية ودرجات الحرارة والرطوبة العالية بالوجه القبلي.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة المبادرة بالتنفيذ الفوري، لافتًا إلى أن الخطط الموضوعة حال التنفيذ الجاد ستؤدي لرفع الإنتاجية لتغطي احتياجات الوجه القبلي من اللحوم ومنتجات الألبان وزيادة فرص العمل بالمحافظة.