شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق البحر الأحمر: مستعدون لعودة السياحة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر مستعدة لعودة السياحة الروسية بعمالة مدربة جيدا وبفنادق على أعلى مستوى.

وأضاف في تصريحات، الأربعاء، إلى تنظيم ورشة عمل مكثفة بمشاركة 12 فندقا لتأهيل وتطوير العاملين بها للتحفيز واختيار أفضل العناصر على مستوى الفنادق السياحية.

وأوضح «الشاعر» أن هذه الورش تعمل على تطوير وتدريب العمالة في قطاع السياحة لاستقبال الوفود السياحية من أنحاء العالم.