شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الطرق بكفر الشيخ تكشف حقيقة القبض عليها برشوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت تهاني النجار، مدير عام الطرق بمحافظة كفر الشيخ، صحة ما تردد عن القبض عليها في مكتبها بتهمة تلقى «رشوة»، موضحة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائها يخبرها بأن هناك خبرا منشورا عن القبض عليها برشوة.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، إنها كانت في اجتماع مع محافظ كفر الشيخ، أثناء نشر الخبر، موضحة أنها طلبت من المحافظ نفى الخبر.

وأكدت أنها أصيبت بصدمة بعد سماعها الخبر، مؤكدة: «اتصلت بأفراد أسرتي وأخبرتهم بأن الخبر غير حقيقي حتى لا يصابوا بصدمة، ومليش حساب على مواقع التواصل الاجتماعى».

يذكر أن محافظة كفر الشيخ أصدرت بيانًا، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، أكدت فيه عدم صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى، بخصوص القبض على المهندسة تهاني النجار مدير عام الطرق بالمحافظة، بتهمة «الرشوة»، مشيرة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعي ومنتظم.

وأكدت المحافظة خلال بيانها، أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض عليها، مطالبة المواطنين بتحري الدقة فيما يُنشر والبعد عن الشائعات التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي.