شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تحذر من نشر أخبار مغلوطة عن الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء، بيانًا حذرت فيه صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة حتى لا تضع نفسها تحت طائلة القانون.

وقال البيان: «تلاحظ خلال الفترة السابقة قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار مغلوطة عن أعمال الرقابة الإدارية، وكان آخرها خبر ضبط أحد الموظفين بمحافظة كفر الشيخ على غير الحقيقة».

وأهابت هيئة الرقابة الادارية بالمواطنين تحري الدقة عند إعادة نشر الأخبار الصادرة عنها، كما أهابت بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عنها حتى لا تضع نفسها تحت طائلة القانون.

وتابعت: «هيئة الرقابة الادارية مع حرصها على مشاركة المجتمع في معرفة جهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، فإنها أيضا تحرص دائما على عدم التشهير بالمواطنين».