شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة بعد وصول «الشريحة الـ5»: الإصلاح مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة على البناء على التقدم المحرز حتى الآن فى الملف الاقتصادى، والمضى قدماً فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره بتحقيق النمو وخلق فرص العمل، مشيراً إلى حرص الحكومة على الاستمرار فى التعاون مع صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال مدبولى، خلال استعراض تقرير وزير المالية عن جهود التعاون القائم مع الصندوق، باجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن مؤشرات الدخل والإنفاق القومى، التى تم استعراضها مؤخراً فى اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح.

ووجه مدبولى الجهات المعنية بالبدء فى تسويق وتشغيل المصانع والورش التى تم الانتهاء من إنشائها، ضمن مبادرة الرئيس السيسى بإنشاء 4500 مصنع، ومساعدة الشباب وصغار المنتجين والمصنعين على تشغيلها بأسرع وقت ممكن، كما كلف بالعمل على استثمار الزيارة الأخيرة التى قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وممثلو 40 شركة ألمانية إلى القاهرة، فى عقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها فى مصر.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، كما وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة فى تسوية مديونياتها للجهاز المصرفى، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإدارى والفنى لها، كما وافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 2708.01 فدان من أراضى الدولة فى بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، لإنشاء مدينة بئر العبد الجديدة، كما تمت الموافقة على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السادسة من مشروع بيت الوطن، «أراضى المصريين بالخارج»، لاستيعاب الطلبات الواردة بالمشروع.

فى سياق متصل، قال مصدر مسؤول فى البنك المركزى إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، مساء أمس الأول، تمثل الدفعة قبل الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار، وقال النائب الأول للمدير العام للصندوق، ديفيد ليبتون، أمس، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف العام الجارى، وتطبيق آلية التسعير التلقائى لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وتعزيز الإيرادات.