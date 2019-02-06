شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ضيف لطيفة في أولى حلقات برنامجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎تذاع غدا الخميس الموافق ٧ ديسمبر اولي حلقات برنامج «حكايات لطيفه» الذي تقدمه الفنانة المطربة لطيفه وهو برنامج موسيقي غنائي.

تستضيف فيه الفنانة لطيفه باقه من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي.

ويعد البرنامج نقله نوعيه في برامج المنوعات وبرامج الغناء سواء من حيث ثراء الإنتاج وتميز الشكل مع زخم وتنوع المضمون الفني والغنائي، حيث تتبادل الفنانة لطيفه مع ضيفها وائل جسار في حلقتها الأولي بعض أغانيه فتغني له ويغني لها، ولنسمع لأول مره لطيفه وهي تغني غريبة الناس لوائل جسار ويغني وائل لها «انت احلي حاجه فيه» ويختتما بغناء دويتو اسمهان وفريد الأطرش الشهير ( أيدي في أيدك ) وذلك كواحد من الثنائيات الغنائية الشهيرة التي تم استدعاءها من ذاكرة الغناء العربي وأعاده تقديمها في البرنامج عبر حلقاته، ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.

‎البرنامج من إخراج أكرم فاروق وقام على إنتاجه وليد امبابي وأحمد أنس الفقي وقام بالإعداد مصطفي ياسين وأشرف عليه أحمد طه وإنتاج كونتنت بلاس التي سبق وأنتجت برنامج «صالون أنوشكا» ويذاع البرنامج على قناتي «دي ام سي» وقناة «ابوظبي» مساء الخميس من كل أسبوع.