شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: نتطلع لزيادة حركة السياحة الرومانية إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استضافت وزارة الخارجية اليوم محادثات سياسية مع وفد من الخارجية الرومانية الرئيس الدورى للاتحاد الأوروبى برئاسة السفيرة مونيكا جورجيتا سكرتير الدولة الرومانية للشئون العالمية.

وصرح السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بأن المحدثات تناولت سبل تكثيف التشاور السياسى بين البلدين خلال الفترة المقبلة تعزيزاً للعلاقات الدبلوماسية التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من 112 عاماً، أخذاً فى الحسبان تولى كل منهما رئاسة التجمع الإقليمى الذى تنتمى إليه خلال عام 2019، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والغاز الطبيعي، والبترول، والسكك الحديدية.

وعرض الجانب المصري في هذا السياق فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما اتفق الجانبان على دعم جهود زيادة التجارة بين مصر رومانيا والتي بلغت نحو 900 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، مع العمل على تحسين الميزان التجارى لصالح مصر.