شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق "تحيا مصر": تخصيص مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "نور حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مختار، مدير إدارة الإعلام بصندوق "تحيا مصر"، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ستنطلق غدًا الخميس فى محافظتى السويس والإسماعيلية للكشف على الكبار، على أن تبدأ قوافل الكشف الطبى فى المدارس الابتدائية يوم الأحد القادم مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن العلاج سيكون على نفقة "المبادرة"، موضحًا أن مستشفيات القوات المسلحة شريك أساسى للصندوق فى إجراء عمليات مبادرة "نور حياة"، موضحًا أنه سيتم البدء بالسويس والإسماعيلية، ثم الشرقية والمنيا وقنا والأقصر.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مليار جنيه من مساهمات المصريين فى صندوق فى مبادرة "نور حياة"، تتضمن إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء، و3 آلاف عملية زراعة قرنية، مشيرًا إلى أن الصندوق ساهم بمليار جنيه فى مشروع الأسمرات، و709 ملايين جنيه لـ"بشائر الخير".