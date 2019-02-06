شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 10 مساء.. حبس 22 متهما فى عصابات الهجرة غير الشرعية 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم، الأربعاء، قرارا فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا بحبس 22 متهما، 4 أيام، وذلك عقب تحقيقات موطلة تمت فى وقائع الهجرة غير الشرعية التى تم ضبط فيها 4 تشكيلات عصابية لتهجير المصريين والأجانب لدول أوروبية وأمريكية.

أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم، الأربعاء، قرارا فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا بحبس 22 متهما، 4 أيام، وذلك عقب تحقيقات موطلة تمت فى وقائع الهجرة غير الشرعية التى تم ضبط فيها 4 تشكيلات عصابية لتهجير المصريين والأجانب لدول أوروبية وأمريكية.

أعلنت الشرطة الهولندية أنه أصابت رجلا مسلح بالرصاص الحى بعد اشتباك بالأسلحة النارية في شارع قرب البنك المركزي، بالعاصمة أمستردام.

فى اليوم العالمى لرفض ختان الإناث، يرصد ”الخليج 365” من خلال فيلم "مشرط الأنوثة" واحدة من أبشع جرائم الختان، والتى تعرضت لها أمنية إبراهيم، فتاة من بين فتيات كثيرات يتم ختانهن فى مصر تحت زعم "الطهارة".

أعلن كلا من إرنستو فالفيردي وسانتياجو سولاري، المديران الفنيان لفريقى برشلونة وريال مدريد على التوالي، التشكيل الأساسي لمباراة كلاسيكو الأرض، التى تجمعهما فى تمام العاشرة مساء على ملعب "كامب نو"، فى ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

شهد مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الأربعاء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.

وقع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عددا من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة من الجهات، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهى فى المملكة، وذلك من خلال استقطاب الخبرات العالمية.

حصل ”الخليج 365” على نتيجة الشهادة الإعدادية الكاملة لمحافظة الأقصر، وينشرها للطلاب برقم الجلوس، وذلك عقب إعتماد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018 / 2019.

أظهر مقطع فيديو بثته إحدى القنوات التركية، لحظة انيهار مبنى سكنى مكون 8 طوابق فى مدينة إسطنبول التركية، الأمر الذى أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص لم يتم حصرهم حتى الآن.

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لكنيسة الأنبا بيشوى بمطرانية الإسماعيلية لإلقاء عظته الأسبوعية، بحضور الأنبا سيرافيم، أسقف الإسماعيلية، ومجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكهنة وشعب الكنيسة.

وجهت مديريات الأمن حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس مجلس دبى الرياضية، مبادرات داعمة لتنشيط الرياضة وتعزيز مكانة دبى كأكثر المدن نشاطا وحيوية فى العالم، وذلك اعتمادا على مشاريع تطوير كلا من نادى شباب الأهلى ونادى الوصل وتوظيف الذكائى الصناعى وتنظيم الفعاليات ودورات الألعاب الرياضية للشركات.

تشهد محافظة سوهاج الآن هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق بالمدينة .

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، على حقل الشرارة النفطى جنوب غربى البلاد بشكل كامل.

التقى الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم بمشيخة الأزهر، رؤساء المناطق الأزهرية ووكلاء المناطق ومديري الإدارات التعليمية، وذلك لبحث خطط الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والنظر فيما تم خلال الفصل الدراسي الأول وبحث سبل تطوير العملية التعليمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرارات للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، من بينها إلغاء قرار رقم 650 لسنة 2008 بالترخيص لوزارة الاتصالات بإنشاء منطقة استثمارية بالمعادى.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد ضم ثلاثة وزراء لألمانيا مؤخراً، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية المتخصصة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى ممثلي عددٍ من الجهات المعنية.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنفوجراف عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى بالمدارس، موضحا أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى ستكون 90 يومًا بعد ‏حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم ‏‏30/5/2019‏.