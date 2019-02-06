مواطن يُلقي "كوب شاي" في وجه طبيب بمستشفى التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، إن مواطنًا اعتدى على الطبيب محمد عبدالحميد، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة، أمس.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء، أنها أرسلت محامى النقابة وتابعت عمل المحضر بالصيغة المطلوبة وتم تسجيل الواقعة كجنحة، موضحة أنها فى انتظار تحديد موعد جلسة المحاكمة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان تحركت فور علمها بالواقعة وتواصلت مع مديرية الصحة والسكان بالجيزة للتأكد من أن كافة الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها باسم المستشفى.

وذكرت النقابة تفاصيل الاعتداء، قائلة: "قام مواطن بإلقاء كوب من الشاي الساخن في وجه الدكتور محمد عبدالحميد أثناء تأدية عمله بالمستشفى، مما أحدث به إصابات وحروق في الصدر بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف"، مشيرة إلى أن المستشفى تضامن مع الطبيب وحررت مذكرة بالواقعة فى قسم إمبابة وتم تحويل المتهم للنيابة المسائية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أن مكتب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تواصل مع الطبيب المعتدى عليه بتوجيهات مباشرة من الوزيرة وتم التأكد منه شخصياً على اتخاذ كافة الإجراءات على الوجه الأمثل، وأكدت الوزارة أنها تولى اهتمامًا كبيراً بمثل هذه الوقائع.