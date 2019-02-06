وضعه 48 كاتبًا.. "الإنجيلية" تطلق "التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس" بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

تحتفل دار الثقافة التابعة للكنيسة الإنجيلية، غدًا الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت، بإصدار كتاب "التفسير العربي المعاصر للكتاب المقدس"، بمشاركة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

ويشارك في الحفل الرئيس إيلي فرزلي، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، وبيتر كوانت مدير مؤسسة لانجهام الدولية للنشر، وقيادات من دار الثقافة بالهيئة الإنجيلية، وقيادات من دار منهل الحياة في لبنان، ولاهوتيين ومفكرين عرب.

وقال زكي في تصريحات له "إن هذا التفسير هو الأول من نوعه من حيث كونه تفسيرًا شرق أوسطي للكتاب المقدس، وبأقلام كُتَّاب شرق أوسطيين من خلفيات متعددة بلغ عددهم 48 كاتبًا، ويحتوي مقالات تقدم شرحًا تفصيليًّا لرأي المسيحية اليوم في القضايا المعاصرة التي تواجه المواطن العربي العادي من قضايا علمية، واقتصادية، وسياسية، ودينية".

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، "أن فريق العمل ضم لاهوتيين وباحثين من كل بقاع الوطن العربي، بكل خلفياته وطوائفه، ومن كل الكنائس؛ الكنائس المصلحة بشتى توجهاتها، الكنائس الأرثوذكسية، والكنائس الكاثوليكية".

وتعددت جنسيات الكُتَّاب، فشارك كُتَّاب من ٦ دول عربية هي مصر ولبنان والأردن وفلسطين والعراق والكويت، مؤكدًا أن هذا التعدد والاختلاف جعل هذا التفسير متفردًا لا مثيل له من كل التفسيرات التي سبقته ولا سيما في العالم العربي.

ويذكر أن دار الثقافة هي إحدى أقدم دور النشر المسيحية في مصر إذ نشأت منذ خمسينيات القرن الماضي بهدف نشر وعي ثقافي وديني مستنير، ونشرت مئات الإصدارات تنوعت بين تفسير الكتاب المقدس والعقيدة المسيحية والأسرة والمجتمع، وغيرها من المجالات.