أخبار مصر | وهب الله: تشكيل لجان لتقييم الأداء العمالي لاختيار عناصر من الشباب والنساء لخوض الانتخابات المحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وهب الله: تشكيل لجان لتقييم الأداء العمالي لاختيار عناصر من الشباب والنساء لخوض الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المؤتمر العمالي بشبرا الخيمة هو ثاني حوار يقيمه الاتحاد العام داخل التجمعات العمالية من أجل متابعة وتقييم أداء العمال والذين نتطلع إلى دورهم الأكبر في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الموسع لدعم مسيرة العمل وجهود القيادة السياسية والذي نظمته المؤسسة الاجتماعية العمالية بالاشتراك مع الاتحاد المحلي لعمال محافظة القليوبية.

وقال "وهب الله": نحن نتطلع بأن يكون لهم دور كبير في الانتخابات المحلية القادمة التي يكون للعمال والفلاحين نسبة 50% من المقاعد، مشددًا على تشكيل لجان لتقييم الأداء العمالي لاختيار عناصر من الشباب والمرأة العاملة لخوض هذه الانتخابات.

وأشار محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام إلى الانجازات التي تحققت لعمال مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسىي، مشددا على الدور الذي تقوم به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تحديث تشريعات العمل والعمال وخاصة موقف اللجنة فى إعادة تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017.

تحدث إمام المؤتمر الذي شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام واللجان النقابية بالقليوبية كل من النائب الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ومحمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للبترول حيث أقيم حوارا مفتوحا بين المشاركين والقيادات العمالية حول مجمل القضايا الوطنية.

ومن جانبه أعرب الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق العامة عن سعادته بعقد هذه المؤتمرات التي تعظم من أداء العاملين والتفافهم حول القيادة السياسية الناجحة.. كاشفا عن قيام النقابة العامة التي شارك عمالها في إقامة المشروعات والبنية التحتية لها بعقد لقاءات مباشرة مع هؤلاء العمال في مواقع عملهم.