أخبار مصر | المفتي ووزير الأوقاف والأزهري يشيدون بكلمة شيخ الأزهر في مؤتمر الأخوة الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي ووزير الأوقاف والأزهري يشيدون بكلمة شيخ الأزهر في مؤتمر الأخوة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينينة ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وخطيب مسجد الفتاح العليم، بمكتب المفتي، لمزيد من التنسيق بين جهود جميع المؤسسات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وفي بيان مشترك أكد جمعة والمفتي والأزهري، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قد عبر في كلمته بمؤتمر الأخوة الإنسانية عنا جميعًا وعن تجربتنا المصرية الرائدة والسباقة في نشر التسامح الديني، والتي كان من أهم ملامحها تعانق مآذن مسجد الفتاح العليم مع كنيسة ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرص الدولة المصرية العظيمة بحضارتها العريقة على تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها، لتقدم للعالم كله أنموذجًا رائعًا في التسامح الديني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعًا دون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، إنما هي المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات والأخوة الإنسانية التي ترسخها الأديان جميعًا.

كما أكدوا على أهمية توسيع دائرة الحوار بين المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية والعلمية والتربوية وسائر المؤسسات الوطنية التي تعنى بالمصلحة الوطنية ، والفكر الوسطي ، وبناء الشخصية الوطنية حاملة الفكر وصانعة الحضارة من أجل العمل على رقي وطننا ورفعة شأنه وتبوئه المكانة التي يستحقها بين الأمم الأكثر تقدمًا ورقيًّا في جميع المجالات.

وكان فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وقعا "وثيقة الأخوة الإنسانية"، الوثيقة الأهم في العلاقة بين الإسلام والمسيحية، وكأنهما يرسمان للعالم خارطة طريق نحو عالم ملئ بالتسامح والمحبة والإخاء، بعيدًا عن الحروب والنزعات والكراهية البغيضة وأعمال العنف والإرهاب المروعة.