أخبار مصر | المراغي: تنظيم ندوات تثقيفية للعمال لشرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المراغي: تنظيم ندوات تثقيفية للعمال لشرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر والذين يمثلون وأسرهم ثلثا المجتمع أمامهم مسئولية عظيمة تتمثل في مواصلة العمل والإنتاج وأن بإرداتهم القوية بجانب القوات المسلحة والشرطة يقفون خلف القيادة السياسية الواعية في بناء مصر الحديثة.

وأعلن المراغى في المؤتمر العمالي الموسع لدعم مسيرة العمل وجهود القيادة السياسية والذي نظمته المؤسسة الاجتماعية العمالية بالاشتراك مع الاتحاد المحلى لعمال محافظة القليوبية، بأنه تقرر تنظيم ندوات تثقيفية للعمال في جميع المحافظات لشرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها الوطن وذلك بالتنسيق مع القيادة الشعبية والعسكرية للقوات المسلحة وذلك بعد نجاح هذه الدورات التثقيفية لأعضاء المنظمات النقابية بالقاهرة.

وأشار "المراغى" إلى أن التنظيم النقابي شريك في تنفيذ المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في منظومة الرعاية الصحية.

وتابع أن الاتحاد العام يمثل بأربعة أعضاء في مجلس إدارة التامين الصحي الشامل وهو شريك في تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال إنشاء لجان لتلقى مشاكل العاملين بالاتحادات المحلية بالمحافظات وإيجاد الحلول الفورية لها، وان عمال مصر الذين شاركوا في إقامة المشروعات التنموية العملاقة أدى ذلك إلى زيادة موارد الدولة وأصبح الاحتياطي النقدي نحو 43 مليار دولار.