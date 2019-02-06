شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تخصصات المدرسين المطلوبة للتعاقد معهم في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التخصصات التي تحتاجها المدارس، لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية التيرم الثاني للعام الحالي 2018 /2019.

ويتم التقدم للإعلان إلكترونيا عن طريق رابط http://tempcontract.emis.gov.eg،تقدم المستندات الورقية المشار إليها بعاليه صورة استمارة التقدم الإلكترونية للإدارة التعليمية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان،وسيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية والاختبارات بعد انتهاء الإعلان على الرابط الإلكتروني.

وفيما يلي التخصصات المطلوبة: