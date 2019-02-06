شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم: مصطلح «الداعية» شيعي وبدايته على يد حسن البنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن ظاهرة الدعاة الجدد في تراجع، لكنها لم تختف.

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «أعترض على مفهوم الدعاة، فمصطلح الداعية شيعي وليس سني عرفته مصر في عصر الدولة الفاطمية».

وأضاف وزير الثقافة السابق: «مصطلح الداعية بدأ على يد حسن البنا بعد كتابة مذكراته الدعوة والداعية»، مؤكدا أن الدعاة الجدد ليسوا من علماء الأزهر وغير متخصصين في العلوم الإسلامية، معلقاً: «لقوا السبوبة كده».

وأردف وزير الثقافة السابق: «ظاهرة الدعاة الجدد فاسدة، فهم يحاولوا إقناع المواطنين أن دخولهم الجنة ليس بأعمالهم وإنما برحمة الله، وهو ما يفسر انتشار جرائم الرشوة التي طالب فيها بعض المسؤولين بالحصول على حج وعمرة».

وأكمل: «التمويل الأجنبي وخاصة البريطاني وراء انتشار ظاهرة الدعاة الجدد، فلندن اخترعت جماعة الإخوان الإرهابية»، مطالبا الإعلام بعدم إتاحة الفرصة للدعاة الجدد.