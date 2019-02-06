شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 4 أسر في الدقهلية بعد انهيار سلم عقار سكني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت الأجهزة التنفيذية في الدقهلية 4 أسر من عقار بعد انهيار السُلُّم في قرية العزيزة بدائرة مركز المنزلة، مساء الأربعاء، وتسكينهم في وحدتين على نفقة الوحدة المحلية للقرية بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

قالت سكينة الحسيني، رئيس مركز ومدينة المنزلة، إن لجنة من الإدارة الهندسية انتقلت إلى مكان العقار على الفور، وأكدت أن سبب انهيار السلم تآكل الحديد بفعل الزمن، وتقرر انتقال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار.

وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، تابع الموقف أولا بأول، وطلب توفير الرعاية اللازمة لسكان العقار وإمدادهم بكافة احتياجاتهم من الأغذية والمشروبات طوال فترة إقامتهم».

طالب المحافظ بسرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بعملها، وتقرير الإجراءات المناسبة تجاه العقار إما بالترميم أو الإزالة الفورية، وقررت رئيس المركز فرض كردون أمنى حول العقار.