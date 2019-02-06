شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر»: نسبة النجاح في الإعدادية 70.3% (أسماء الأوائل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح 70%.

وقال عبداللطيف عمران، مدير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح بلغت 70.3%، وتقدم لأداء الامتحان ١٦٧٦٩ طالبا، تغيب منهم 628 طالب، وبلغ عدد الطلاب الناجحون 11343 طالبا.

وأضاف أن إدارة الزينية سجلت أعلى نسبة نجاح بنسبة 79.5%، تليها إدارة الاقصر بنسبة 78.1%، ثم إدارة إسنا بنسبة نجاح 72.1%، ثم إدارة الطود بنسبة 77.9%.

وأشار إلى حصول 23 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في جميع المواد وهم «سارة عبدالنبى ﷴ حسين مدرسة جمال عبدالناصر اﻻعدادية الزينية، رغد عبدالرحيم احمد ﷴ مدرسة صلاح الدين اﻻعدادية بنات اسنا، شهد جمال احمد سيد احمد مدرسة الشهيد عبدالهادى عبدالعال بالدير شرق اسنا، امل عاطف لبيب ايوب مدرسة المعلا ع اسنا، حنين احمد ﷴ محمود ارمنت اﻻعدادية بنات ارمنت، داليا مصطفى ﷴ عبدالرحمن مدرسة اسنا اﻻعدادية بنات اسنا».

وشملت قائمة الحاصلين على الدرجات النهائية «اﻻء حسن محمود الضوى مدرسة الشيخ رزق اﻻعدادبة المشتركة اسنا، مهند عرفه ﷴ خليل مدرسة اسنا اﻻعدادية بنين اسنا، عماد شكرﷲ بسادة يوساب مدرسة الرزيقات قبلى اﻻعدادية ارمنت، امنيه حمدي كامل حسين مدرسة ارمنت الحيط اﻻعدادية بنات ارمنت، شيماء عبدالستار احمد عبدمدرسة الغريرة اﻻعدادية بنات اسنا، احمد نبيل حجاج كامل مدرسة الكرنك اﻻعدادية بنين اﻻقصر، علاء عبدالحميد عيسى مدرسة اسنا الرسميه للغات اسنا، دينا سعدى خيرى نصر مدرسة المعلا ع اسنا، شهد محمود سالم عبدالراضي مدرسة ام المومنين اﻻعدادية بنات اﻻقصر، عمر وحيد وجدى مدرسة اﻷقباط اﻷعدادية بنين اﻻقصر، ضحى ابراهيم محمود حامد الشهيد عبدالهادى عبدالعال بالدير شرق اسنا، شهد حسنى على مدرسة الضبعية اﻻعدادية بنات القرنه، كريم احمد حافظ ابراهيم مدرسة كاثوليك نجع الصياغ اعدادى اﻻقصر، يوسف ايمن سعد شاكر مدرسة ابوبكرالصديق الرسمية للغات انجليزى اﻻقصر، زينب عبدالوهاب فراج ركابى مدرسة اسنا اﻻعدادية بنات اسنا، يوسف صلاح احمد ارمنت إعدادية الحديثة ارمنت، كريمه احمد مصطفى عبدالحميد اﻻقصراﻻعدادية بنات الجديدة الاقصر».