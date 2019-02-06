شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودي: ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 مشحون بالرشاوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال جاسم خلفان، المحلل السياسي السعودي، إن «ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 مشحون بالرشاوى، ودائما ما تصدر اتهامات من منظمة العفو الدولية لنظام الحمدين بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية».
وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «قطر تنتهك حقوق العمال، ويوجد 2 مليون عامل ليس لديهم أي حقوق، والعقلية القطرية التي تدير البلد تجيز لنفسها فعل أي شيء مخالف للقانون».
وأوضح أن «قطر لا تفي بوعودها لمنظمة العفو الدولية، وذلك سبب في توالي التحذيرات لها، والدوحة لا تستطيع الالتزام بالقانون، لأن نظامها تعود على شراء كل شيء بالرشاوى، وشراء الذمم».
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سعودي: ملف استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 مشحون بالرشاوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.