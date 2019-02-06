شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يناقش 10 مشروعات مع وزراء البنية التحتية الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري عدة لقاءات مع وزراء البنية التحتية بالقارة الأفريقية المشاركين بالاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية الذي عقد بعاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون.

وأكد «عبدالعاطي» في بيان، الأربعاء، أنه تم مناقشة 10 مشروعات للبنيه التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها ومراحل تلك المشروعات بدءا من فكره الدراسات الأولية ودراسات الجدوى التفصيلية ومستندات طرح عقود المشروعات وتدبير التمويل ثم البدء في التنفيذ الفعلي، وشملت المشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل النهري وشبكات المعلومات من الألياف الضوئية والطاقة وكلها تتسم بأنها مشروعات عابره للحدود.

وأوضح وزير الري أنه تقرر عقد الاجتماع القادم بالقاهرة على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه والذي سيعقد في أكتوبر 2019 وسط ترحيب كل الحضور وتطلعهم لرياسة مصر للاتحاد الأفريقي ودفعها لعجلة الاستقرار والتنمية الأفريقية.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري عقد وزير الري اجتماعا مع دلاميني زوما الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي، والتي أكدت دعم جنوب أفريقيا لمصر في رياسة الاتحاد الأفريقي وثقة جمهورية جنوب أفريقيا في القيادة المصرية الرشيدة وفي جهود مصر لدفع عجلة التنمية في جميع دول القارة الأفريقية.