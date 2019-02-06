شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بمطرانية الأنبا بيشوي في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى محافظة الإسماعيلية في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ تولية الكرسي البابوي.

وشهدت محافظة الإسماعيلية إجراءات أمنية مشددة قام خلالها اللواء أمجد عبدالفتاح، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، واللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بتفقد الوضع الأمني والوقوف على مستوى التجهيزات الأمنية بمحيط الكنيسة استعدادا لاحتفال وعلى مدى يومين بالزيارة التاريخية.

ويلقي قداسة البابا مساء الأربعاء العظة الأسبوعية في اجتماع الشعب بمطرانية القديس العظيم الأنبا بيشوي بالإسماعيلية، حيث سيلقي قداسته عظته المعتادة من داخل كاتدرائية الأنبا بيشوي بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث.

كما سيلتقي البابا على هامش زيارته العديد من قيادات المحافظة وعلى رأسهم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومدير الأمن وقيادات قناة السويس والقيادات الشعبية والتنفيذية ومن المنتظر أن يقوم قداسة البابا صباح الخميس بتدشين «كنيسة الأنبا بولا» الجديدة بوسط المدينة ويشاركه نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية ولفيف من الأساقفة، ويلتقي البابا كهنة الإيبارشية قبل عودته للقاهرة.

وعقب وصوله مقر المطرانية صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات رفع بخور عشية في مستهل زيارته لإيبارشية الإسماعيلية، ويدشن قداسة البابا صباح غدٍ كنيسة القديس الأنبا بولا أول السواح بالإسماعيلية كما يلتقي مجمع كهنة الإيبارشية وزوجاتهم.

كان في استقبال البابا اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية وعدد من قياداتها، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ونيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية.