شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى» تكشف تفاصيل حبس سيدة لنجلها 10 سنوات في بيت مهجور بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هند نجيب، المدير التنفيذي لمشروع إطفال بلا مأوى بمحافظة الغربية، إنهم تلقوا شكاوى من الجيران يتضررون من حبس سيدة نجلها لأكثر من 10 سنوات متصلة، داخل منزل مهجور، ومنعها أي أحد من الاقتراب من المنزل.

وأضافت في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنها توجهت للمنزل بالاشتراك مع قوة أمنية من مركز الشرطة، وفوجئوا أن المنزل يشبه المقبرة وينبعث منه رائحة كريهة.

وتابعت أن الشاب المحتجز تم العثور عليه عاريًا بدون ملابس ويجلس على أرض طينية وفي حالة سيئة، كما كشفت أن والدته أدعت أن نجلها قعيد ومريض نفسى على خلاف الحقيقة ورفضت إدخالهم للمنزل، مشيرة إلى أن «الولد أصبح قعيدًا، ولديه ضمور في العضلات، ولديه أختين، والأم مسيطرة عليه بشكل كامل».

وأوضحت أن «محمد في النيابة بجانب أمه، وطالبت عرضه على الصحة النفسية لعلاجه، الشاب المحتجز يدرك جيداً ما يدور حوله، وقادر على الانتباه لما يُقال له، ويستطيع الكلام ولكن بأوامر أمه»، مؤكدة أنه «يجب إيداع الشاب في دار رعاية».