شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري طب نفسي يطالب بتقييم المقبلين على الزواج نفسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن «الأم التي حبست نجلها لمدة 10 سنوات في منزل مهجور، لديها مرض نفسي، وأتحفظ على مبررات أن الأم ثقافتها قليلة أو وعيها قليل»، مؤكدًا أنه «الأمومة غريزة، ولا يمكن تخيل أن أم تضر ابنها».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الأم مريضة نفسية وعقلية، ومن الممكن أن يكون لديها وسواس قهري أو خوف مرضي، أو ذهان»، مشيرًا إلى أنه «يجب خضوع المرأة لتقييم نفسي، وخضوعها لعلاج نفسي فعال جدًا، بجانب الولد».

وتابع أن «الأم أصبحت مسيطرة على الولد تمامًا، والدليل أنه لم يسعى للهرب أبدًا، وهناك مرضى نفسيون يخزنون أشياء لفترة طويلة، ولا يرضون الاستغناء عنها أبدًا مما ينتج عنها تعفن تلك الأشياء»، داعيًا لإطلاق حملة لتقييم المقبلين على الزواج نفسيًا.