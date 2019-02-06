شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حجازي: ما حدث في اجتماع اتحاد الكرة «مسخرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الناقد الرياضي إبراهيم حجازي إن «الوسط الكروي يعيش حالة من الاحتقان، والمسألة مسخت بزيادة، واتحاد الكرة يتحمل المسخرة التي حدثت اليوم بين نائب الاتحاد ورئيس الزمالك، وخالد مرتجي».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «اتحاد الكرة المسؤول عن تنظيم بطولة الدوري، والأهلي ليس مسؤولا عن جدوله، ويلعب كل 3 أيام مباراة في فبراير، والاتحاد كان عليه عرض الجدول بحيادية، ويلزم الجميع بقراراته».

وتابع: «مش فاهم ليه الاتحاد جايب رؤساء الأندية، واليوم تم وضع النار جنب البنزين، ومعرفش الاجتماع لازمته أية، هي قاعدة فتة معزومين عليها، واتحاد الكرة الجهة المسؤولة عن الجدول، ولا يحق لأي أحد الاعتراض، ومكنش ليه لازمة الاجتماع».

وأوضح أن «الإعلام وحده القادر على معالجة التعصب الكروي، ولكن للأسف أصبح هو جزء من الفتنة وزيادة الاحتقان بين الجماهير».